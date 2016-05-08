وساطة برلمانية لحل أزمة نقابة الصحفيين بمصر

لافتة رفعها صحفيون أثناء تظاهرات ضد اقتحام مقر نقابتهم بمصر/ أرشيفية

قرر مجلس نقابة الصحفيين المصرية السبت إرجاء المؤتمر العام للنقابة لمدة أسبوع بعد أن كان محددا له يوم الثلاثاء المقبل على خلفية أزمة النقابة مع وزارة الداخلية المصرية.

وأصدرت النقابة بيانا جاء فيه : "مجلس النقابة استقبل وفوداً من مجلس النواب وعدداً من قدامى النقابيين في محاولة لحل الأزمة وقرر المجلس تأجيل المؤتمر العام للنقابة لمدة أسبوع بعد أن كان محددا له يوم الثلاثاء المقبل لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم في اتجاه حل الأزمة".

ونشبت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية على خلفية اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة بالقاهرة للقبض على اثنين من الصحفيين على خلفية مشاركتهما في مظاهرات خرجت ضد النظام يوم الخامس والعشرين من أبريل نيسان الماضي.

وطالبت نقابة الصحفيين بإقالة وزير الداخلية المصرية وتقديم اعتذار من مؤسسة الرئاسة على ما اعتبرته انتهاكات لحقوق الصحفيين وإهانة للنقابة.

وأضاف البيان:" مجلس نقابة الصحفيين يؤكد أنه ليس على خلاف مع مؤسسات الدولة، كما يؤكد احترامه لها وللسيد رئيس الجمهورية مشددا على أن الصحفيين لم ولن يكونوا فوق القانون ، بل إن قضيتهم منذ البداية هي الدفاع عن سيادة القانون التي انتهكت كرامتهم بمخالفته".