وزير الطاقة السعودي: لا تغيير في السياسات النفطية

خالد الفالح ـ وزير الطاقة السعودي الجديد ـ غيتي

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح اليوم (الأحد) أن بلاده ملتزمة تجاه أسواق النفط الخام والغاز وتزويدها باحتياجاتها من مصادر الطاقة، قائلا: "سنبقي على سياستنا النفطية من دون تغيير".

وأضاف "الفالح" الذي عين أمس وزيراً للطاقة والثروة المعدنية ـ كان اسمها وزارة البترول ـ خلفاً للوزير السابق "علي النعيمي" في بيان، أن "السعودية ستعزز مركزها كأكبر مُصدر للطاقة وستعمل على تنويع مصادرها".

وكان الفالح، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "أرامكو" قد صرح أمس عقب تعيينه أن بلاده ستعمل على التركيز بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة، "كما ستفتح المزيد من آفاق الاستثمار في قطاع التعدين، للاستفادة من الثروات التي في باطن الأرض".

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (السبت) أوامر ملكية، أعفى خلال وزراء وعين آخرين وألغى وزرات ودمج أخرى واستحدث هيئات جديدة للخروج بحكومة قادرة على تنفيذ رؤية التحول 2030.

يذكر أن إنتاج السعودية اليومي من النفط يبلغ حوالي 10.5 مليون برميل، يصدر منه أكثر من 4 ملايين برميل في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط الخام تراجعاً إلى أقل من 45 دولاراً.

وشاركت السعودية خلال وقت سابق من الشهر الماضي في اجتماع لكبار منتجي النفط حول العالم في العاصمة القطرية الدوحة لتثبيت إنتاج النفط، قبل أن يعلن عن فشل الاجتماع على أن يعقد اجتماع آخر الشهر المقبل.