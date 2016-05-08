مقتل 8 رجال شرطة في هجوم مسلح جنوب القاهرة

الحافلة بعد الهجوم (بوابة الأهرام)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 8 من رجال الشرطة أحدهم ضابط، في هجوم بالرصاص في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد في ضاحية حلوان جنوب القاهرة.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن أغلقت عدداً من الطرق في المنطقة في محاولة لإلقاء القبض على المهاجمين، وقال سكان من المنطقة إن المهاجمين كانوا ملثمين.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمني بأنه أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان يرتدون الزي المدني بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم مستقلين حافلة صغيرة تابعة لجهة عملهم، وأثناء سيرهم بشارع عمر بن عبدالعزيز، قام مجهولون يستقلون سيارة ربع نقل باعتراض سيارة المأمورية وترجل منها 4 أشخاص مسلحين كانوا مختبئين بالصندوق الخلفي للسيارة وقاموا بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاه السيارة الميكروباص من أسلحة آلية كانت بحوزتهم ثم لاذوا بالفرار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلى الآن.