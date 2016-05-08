قناة السويس تتفاوض لاقتراض حوالي سبعة مليارات جنيه

قالت جريدة الشروق المصرية إن الهيئة العامة لقناة السويس تتفاوض مع عدد من البنوك المحلية للحصول على قرض جديد بقيمة 600 مليون يورو أي ما يساوي أكثر من سبعة مليارات جنيه مصري.

ونقلت الجريدة عن مصادر بهيئة قناة السويس أنها تهدف للحصول على القرض لتمويل التزامات مالية مسحقة عليها، دون أن تبين ما هي طبيعة هذه الالتزامات.

يذكر أن هيئة قناة السويس حصلت خلال العام المصري على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار للمساهمة في حفر التفريعة الجديدة للقناة.

وأعلنت الهيئة في يناير/ كانون الثاني الماضي تراجع إيرادات القناة خلال عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار مقابل 5.465 مليار دولار، بانخفاض 290 مليون دولار.

إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفى الخميس الماضي خلال افتتاح حصاد محصول القمح بالوادي الجديد تراجع إيرادات القناة، مؤكدا أنها زادت، وأن كلامه ثقة على حد قوله.

ويشار إلى أن تقارير صحفية ذكرت أن انخفاض أسعار النفط أثر على مرور بعض السفن عن طريق رأس الرجاء الصالح لتفادي دفع رسوم قناة السويس، خاصة وأن بعض سفن البضائع لا يؤثر عليها التأخر لعدة أيام، وهو ما يؤثر أيضا على إيرادات القناة.

وقالت صحيفة الصين اليومية الرسمية إن الحكومة الصينية ستحث شركات الملاحة على استخدام "الممر الشمالي الغربي" المار عبر القطب الشمالي والذي فتح بفضل ارتفاع درجة الحرارة، لتقليل الزمن الذي تستغرقه الرحلات البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادي، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر أيضا على عدد السفن المارة في قناة السويس، حسب خبراء.