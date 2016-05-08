شرطي مصري يطلق النار على شقيقين بسبب "لعب أطفال"- أرشيف

أطلق شرطي مصري النار على شخصين واعتدى بالضرب على ثالث خلال مشاجرة نشبت بين شقيقه وبعض جيرانه بسبب لعب أطفال.

وأفادت تقارير إخبارية مصرية بأن الشرطي يعمل أمين شرطة بمركز زفتى بمحافظة الغربية بدلتا مصر.

وأضافت التقارير أن الطلقات النارية أصابت الشقيقين بالقدمين، بينما تلقى شقيق ثالث ضربة على رأسه، ما أسفر عن إصابته بجروح.

وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، والذين أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية خلال الشهور الماضية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك -بعد حكم استمر 30 عاما- وبدأت يوم 25 يناير الذي يوافق عيد الشرطة.