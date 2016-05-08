شاهد: متظاهرون إسبان يدعون لتقنين تعاطي الماريغوانا

احتفل نحو ألف شخص بالمسيرة العالمية للماريغوانا في مدريد أمس السبت ودعوا لتقنين تعاطي الحشيش.

وتحت شعار "حققوا التغيير بقانون مسؤول" قام النشطاء بمسيرة في أنحاء وسط مدريد وهم يدخنون الماريغوانا حيث دعوا لقانون يسمح بالاستخدام المسؤول للماريغوانا ومشتقاتها لأغراض طبية وترفيهية.

وقالت ماريا خوسيه فيرنانديز المصابة بمرض هودجكين وممثلة جمعية القنب في إكستريمادورا "نحاول الوصول لقانون يستفيد منه المجتمع كله على الأقل على المستوى الطبي وأنا أعلم هنا ما الذي أتحدث عنه، لأنني كنت مصابة بالسرطان واستخدمت زيت القنب الذي ساعدني كثيرا في مقاومة الآثار الجانبية للأدوية الأخرى".

ويسمح القانون الإسباني بزراعة القنب طالما أنه "للاستخدام الشخصي" وتسمح بعض المقاطعات الإسبانية بزراعته لأغراض طبية.

وقال عضو في النادي الأخضر للقنب يدعى طارق "ننتمي لناد قانوني تماما. نحن أعضاء نستخدم القنب لأغراض طبية وليس فقط للترفيه. لا ندخنه فقط وإنما نستخدم مشتقاته أيضا التي يمكن أن تكون مفيدة لأغراض طبية".

ويوجد في إسبانيا نحو 600 ناد خاص للقنب يمكن من خلالها للأعضاء تدخين الماريغوانا بشكل قانوني والحصول على مشتقاتها لأغراض علاجية. كما تسمح هذه النوادي للأعضاء بزراعة وتوزيع الماريغوانا طالما كان هذا بشكل شخصي وليس بشكل تجاري".

وقال بيرناردو سوريا المتحدث باسم حملة الاستخدام المسؤول للماريغوانا "تحدث مندوب الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات عن مشكلة انتشار القنب بين من هم دون السن. ونحن اقترحنا قانونا للبالغين وبالطبع ندعو لتغيير السياسات المتصلة بالتعليم لمنع استخدامه بين القصر وصغار السن. لا يمكن أن تستمر السياسة الحالية بتجاهل الأمر وكأنه غير موجود".

ونظمت مسيرات مماثلة في الأرجنتين والمكسيك يوم 7 من مايو/ أيار. كما نظمت مسيرات للقنب في عدة مدن أمريكية وفي كندا والسويد في وقت سابق من العام.