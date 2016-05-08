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شاهد: ماذا تفعل في سن الأربعين؟

8/5/2016

أوضح الاستشاري النفسي، تامر جمال، أبرز السمات النفسية لعمر الأربعين وكان على رأسها التوقف وإعادة النظر مرة أخرى إلى الذات، وهذا التوقف ينحصر في شكلين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لنافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الأحد)، أن تفسير النظرة الإيجابية لسن الأربعين هو النظر إلى أن الإنسان في هذا العمر ينظر إلى نفسه باعتباره أكثر نضجاً وخبرة واستقراراً، أما النظرة السلبية فهو الإيمان بأنها مرحلة منتصف العمر.

وأشار "الاستشاري النفسي" إلى أن النظرة الإيجابية تجعل الإنسان أكثر إنتاجية واستثمارية وإبداعاً، وبالتالي فالإنسان في سن الأربعين إما أن يكون منتجاً مستثمراً منفتحاً أو أن يكون مكتئباً سلبياً محبطاً، وهنا يتحكم في الأمر التنشئة الاجتماعية والنواحي الإيمانية والروحية.

وقال محمد البنا، مؤسس صفحة "حمادة بعد الأربعين" على فيسبوك، خلال مداخلة هاتفية، إن الصفحة أشبه بفضفضة واسعة معظمها ساخرة والقليل منها حكايات اجتماعية بهدف تبادل الخبرات، لافتاً إلى أن الإنسان في هذا العمر يكون أكثر عقلانية، ويبدأ الاهتمام بصحته ومظهره، وأشار إلى أنه على عكس المتوقع لا يفكر معظم أعضاء الصفحة في الزواج مرة أخرى حتى لو أتيحت الظروف الاجتماعية والمادية.

من جهتها، قالت المفكرة والداعية الإسلامية، الدكتورة رفيدة الحبش، إن الأربعين هو سن التفاؤل والاستقرار لأن الإنسان أصبح متفهماً لأهداف ومهمات حياته، وفي تفسير ابن كثير أشار إلى اكتمال العقل واتساع الحكمة والحجة في الحديث.

وأضافت أن الإنسان في هذا العمر يكون قد قطع مرحلة جيدة من حياته واكتساب الخبرات وتعلم من التجارب وإدراك التحولات، لكن هذا لا يمنع أن هناك من ينتابه الخوف والاكتئاب في هذا السن وأنه اقترب من الموت، وهنا نذكر الجميع بأن الرسول بدأ دعوته وبدأ حياة جديدة في سن الأربعين.

ولفتت د.رفيدة الحبش إلى أن المرأة في سن الأربعين أكثر إيجابية من الرجل، حيث الشعور بالاستقرار وتحديد الطريق والأهداف وإحساسها بأنها أنجزت أشياء في حياتها، وما يقلق المرأة عادة في هذا العمر هو تغير جمالها أو جاذبيتها وبالتالي فمن الضروري جداً أن تهتم المرأة بنفسها ورشاقتها وجمالها قبل هذا السن.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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