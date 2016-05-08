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شاهد: كاميرا توثق نجاة كندي بأعجوبة بعد احتراق منزله

8/5/2016

شاهد كندي فر من منزله في منطقة فورت ماكموري لحظة احتراق منزله جراء حرائق الغابات عبر كاميرا أمنية في منزله متصلة بتطبيق على "آيفون".

وفر جيمس أو ريلي من المنزل قبل 20 دقيقة فقط من التهام النيران لمنزله بالكامل.

وأظهرت اللقطات النيران خارج نافذة غرفة المعيشة في المنزل، إلا أنه سرعان ما سمع صوت طقطقة وتحطم الزجاج، لتندفع ألسنة اللهب إلى داخل المنزل.

وقال الرجل إنه اضطر للفرار بسرعة مخلفا وراءه حيواناته الأليفة وحوض أسماك زينة.

وأجبرت حرائق الغابات 88 ألف شخص على ترك منازلهم خلال أسبوع، وأتت النيران على 1600 مبنى على الأقل في مدينة "أويل ساندس" غربي كندا.

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