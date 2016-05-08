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شاهد: قطر تنظم كأس العمال لتسليط الضوء على إسهاماتهم

8/5/2016

 أقيمت في قطر بطولة كأس العمال للعام الرابع على التوالي في إطار جهد أوسع نطاقا لتحسين وتطوير مستوى حياة العمال أصحاب الياقات الزرقاء في الدولة الخليجية.

ونظمت البطولة مؤسسة دوري نجوم قطر لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وقال المنظمون إن البطولة أتاحت فرصة للعاملين للعب في بعض الاستادات والملاعب التي ساعدوا في بنائها.

وشاركت مجموعة كبيرة من الشركات التي توظف العمال بأربعة وعشرين فريقا قسمت إلى ست مجموعات.

وأقيمت البطولة التي استمرت سبعة أسابيع في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الدوحة، وأقيم النهائي في ملعب حمد بن خليفة في النادي الأهلي الرياضي.

والهدف من البطولة هو الاعتراف بمساهمة العمال المغتربين وجعلهم يشعرون بأنهم "جزء من المجتمع".

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر "هاني بلان" إن رفاهية العمال تتعلق بما هو أكثر من الإقامة الجيدة.

وأضاف "التركيز مو بس على إن احنا بس نحاول نظهر الجوانب الإيجابية. لأ.. إحنا قاعدين ننقل الصورة كواقع. هذا واقعنا. إحنا ما قاعدين نزيف. ما قاعدين نبرر. ما قاعدين نظهر غير الواقع".

وفي المباراة النهائية فاز فريق "طالب غروب" بالبطولة بعد تغلبه على فريق "الخليج للمقاولات" وهما فريقان يمثلان شركتين تعملان في مجال البناء والتشييد.

وقال "محمد سعد الدين" مدرب فريق "طالب غروب": العمال دي يعني بيتعبوا كتير جدا في مكان العمل وكده فلازم حاجة تفرغ عنهم. ودي فعلا حاجة.. وربنا كرمهم عشان هما بيتعبوا فربنا كرمهم إن احنا خدنا النهائي فالحمد لله يعني".

وبدأت بطولة "كأس العمال" في 18 من مارس/ آذار واختتمت يوم 6 من مايو/ أيار.

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