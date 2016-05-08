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شاهد: روما يسحق فيرونا بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري الإيطالي

8/5/2016

اقتنص فريق روما وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم بشكل مؤقت بعد فوزه على ضيفه كييفو 3- صفر اليوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الموسم الحالي. 

وتقدم لاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان بهدف لروما في الدقيقة 18 ثم أضاف المدافع السيراليوني أنطونيو روديجر الهدف الثاني في الدقيقة 38 وتكفل البوسنوي ميرالم بيانيتش بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد روما إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام نابولي صاحب المركز الثالث، والذي بمقدوره أن يستعيد وصافة المسابقة عبر الفوز على مضيفه تورينو في وقت لاحق اليوم.

ويتطلع روما لإنهاء الموسم في المركز الثاني من أجل التأهل مباشر إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا علما بأن صاحب المركز الثالث يتأهل إلى الدور التمهيدي للبطولة.

وحقق روما فوزه الرابع على التوالي والفوز الثاني والعشرين هذا الموسم، مقابل 11 تعادل وأربع هزائم.  

وشهدت المباراة مشاركة فرانشيسكو توتي، قائد روما كبديل للمصري محمد صلاح، في الشوط الثاني في مباراته رقم 600 بالدوري.

وبذلك الرقم، يحتل توتي، المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر ظهورا في الدوري الإيطالي، خلف أسطورة أي سي ميلان، باولو مالديني، صاحب الـ647 مباراة، وخافيير زانيتي، لاعب إنتر ميلان، صاحب الـ615 مباراة.

ولم يغادر توتي صفوف فريق روما منذ اللعب ضمن صفوفه منذ العام 1992 حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن يوفينتوس يتصدر ترتيب المسابقة، برصيد 88 نقطة قبل مباراته مساء اليوم مع هيلاس فيرونا، حيث إن فريق "السيدة العجوز" حسم منذ أسابيع التتويج بلقب الدوري.

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