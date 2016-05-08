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شاهد: الشيخ رائد يغني "دحية فلسطينية" قبل دخوله السجن

8/5/2016

ردد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، "دحية فلسطينية"(أغنية من التراث) عن القدس قبل تسليمه نفسه لتنفيذ عقوبة بالسجن 9 أشهر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واحتشد أنصار الشيخ رائد حوله أمام سجن بئر سبع جنوبي إسرائيل مرددين الأغاني والأهازيج والهتافات التي تؤكد مواصلتهم لنصرة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

وقال الشيخ رائد إن " السجن بالنسبة له معتكف، وما هو إلا محطة توصلنا لنصرة القدس والمسجد الأقصى المباركين".

من ناحية أخرى، قال الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة ، إن الحركة ستواصل مسيرتها في نصرة الأقصى والقدس، وإن اعتقال الشيخ رائد لن يثني الحركة عن مواصلة النضال، بحسب قوله.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت في 18 أبريل/ نيسان الماضي، بسجن الشيخ صلاح، لمدة 9 أشهر بتهمة "التحريض على العنف" خلال خطبة ألقاها بمدينة القدس الشرقية المحتلةقبل 9 سنوات.

وردت المحكمة طلب دفاع الشيخ رائد فيما يعرف بقضية "خطبة وادي الجوز 2007" وقضت بسجنـه.

من ناحية أخرى، قالت مصادر للجزيرة مباشر إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر قرارا بنقل الشيخ رائد بعد تسليمه نفسه إلى سجن رامون الملاصق لسجن نفحة الصحراوي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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