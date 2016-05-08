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شاهد: الشيخ رائد صلاح يتوجه لتسليم نفسه لسجن إسرائيلي

8/5/2016

يتوجه رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، الشيخ رائد صلاح صباح اليوم الأحد إلى سجن بئر السبع جنوبي إسرائيل، لتنفيذ حكم للقضاء الإسرائيلي بسجنه 9 أشهر.

وقال شهود عيان إن الشيخ رائد توجه وسط موكب من أنصاره في مسيرة كبيرة من مختلف البلدات العربية في الأراضي المحتلة.

وقال مصدر كبير في الحركة الإسلامية، فضل عدم نشر اسمه، للأناضول "إن مسيرة الشيخ في معتقله لن تتوقف، وأن نصرة المسجد الأقصى تحولت إلى حالة جماهرية رمزها الشيخ رائد صلاح".

ويبدأ الشيخ رائد  تنفيذ الحكم بتهمة" التحريض على العنف".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت في 18 أبريل/ نيسان الماضي، بسجن الشيخ صلاح، لمدة 9 أشهر بتهمة "التحريض على العنف" خلال خطبة ألقاها بمدينة القدس الشرقية المحتلة قبل 9 سنوات.

وردت المحكمة الإسرائيلية العليا طلب دفاع الشيخ رائد فيما يعرف بقضية "خطبة وادي الجوز 2007".

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