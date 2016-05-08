شاهد: استمرار حرائق الغابات بكندا لليوم السابع

تواصل حريق غابات في كندا لليوم السابع على التوالي اليوم (الأحد) في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون نحو مئة ألف شخص فروا من المنطقة من أنهم لن يعودوا لديارهم قريبا.

وكان الحريق اندلع في السادسة مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد الماضي قرب بلدة فورت مكموري، في شمال ألبرتا، وامتد سريعا لدرجة أن سكان البلدة ومجموعهم 88 ألف شخص تمكنوا من مغادرتها بصعوبة. واحترقت أجزاء كبيرة من البلدة.

وقال مسؤولون إنه رغم انتشار الحريق باتجاه فورت مكموري وامتداده سريعا صوب الشمال الشرقي عبر غابات شمالية جافة إلا أن الوضع في البلدة ما زال خطيرا للغاية بحيث يصعب دخولها.

ويخيم آلاف النازحين في بلدات قريبة ولكن ليس أمامهم فرصة تذكر للعودة إلى منازلهم قريبا. وقال مسؤولون إقليميون إن من الأفضل للنازحين التوجه إلى مدن مثل كالياري على بعد 655 كيلومترا إلى الجنوب حيث الخدمات الصحية والاجتماعية أفضل.

وقال داربي ألن رئيس المطافي في تسجيل فيديو بث على الانترنت في وقت متأخر من أمس السبت إن بعض السكان يشكون من نقص الأخبار من البلدة.

وأضاف "نعلم من كل الاتصالات أنكم محبطون لأنه لا تتوفر لديكم معلومات عن منازلكم. نحن نعمل بجد في هذا الأمر.. إنها عملية معقدة."

وأصدرت حكومة ألبرتا بيانا أمس السبت قالت فيه إن الحريق قضى على 494 ألف فدان وإن هذه المساحة ستستمر في التزايد.

وقال مسؤولون إن أكثر من 500 من رجال الإطفاء موجودون في فورت مكموري وفي محيطها كما توجد هناك 15 طائرة هليكوبتر و14 ناقلة جوية و88 قطعة معدات أخرى.