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"روايات رومانسية" لإكساب أنظمة الذكاء الصناعي صبغة بشرية

8/5/2016

غوغل تغذي أنظمتها للذكاء الاصطناعي بآلاف الروايات الرومانسية

لا يكاد المرء يلمس أي ود أو ألفة عند التعامل مع البرامج أو التطبيقات الإلكترونية التي يستخدمها بشكل يومي، مثل محرك البحث "غوغل" على سبيل المثال.

ولكن شركة غوغل العملاقة لخدمات الإنترنت تعمل للتوصل إلى حل لهذه المشكلة عن طريق تغذية أحد أنظمتها للذكاء الاصطناعي بآلاف الروايات الرومانسية في محاولة لإكساب البرنامج لمسة إنسانية وبعض المهارات البشرية.

وذكر مهندس البرمجيات أندرو داي بشركة غوغل: "في تطبيقات شركة غوغل تتسم ردود الفعل بأنها واقعية للغاية، ونأمل من خلال هذا العمل وأعمال أخرى في المستقبل أن تصبح التطبيقات أكثر قدرة على الحوار وأن تستخدم نبرات أو أساليب حوار متنوعة".

ويعكف فريق العمل في هذا المشروع المستمر منذ عدة أشهر على تغذية برنامج  الذكاء الاصطناعي بحوالي 2865 رواية رومانسية بحيث يقوم باستيعابها ورصد  المزيد من التعبيرات والإيماءات البشرية مع استمراره في "القراءة" حسبما أفاد موقع "ساينس أليرت" المعني بأخبار التكنولوجيا والأبحاث العلمية.

ويقول الباحثون إن الروايات الرومانسية تعتبر أفضل مصدر تعليمي للبرنامج مقارنة بالأعمال الأدبية الأخرى مثل كتب تعليم القراءة للأطفال، حيث أنها تتيح قاعدة عريضة من النماذج اللغوية التي يمكن الاستفادة منها.       

وللحيلولة دون اكتساب البرنامج أي سلوكيات بشرية غير حميدة، مثلما حدث في  تجارب سابقة نفذتها شركة مايكروسوفت للبرمجيات، أكد مهندس البرمجيات أندرو داي أن غوغل تنتهج أسلوبا محافظا في تطوير هذه التجربة للتأكد من عدم ظهور أي عادات بشرية سيئة، وقال: "إننا نعمل بشكل مباشر مع هذا المنتج من أجل تقليل مخاطر ارتكاب أي أخطاء غير متوقعة".

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