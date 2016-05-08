اتهامات للحكومة المصرية باغتيال القمح

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رغم أن مصر تعد أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، إذ استوردت 4 ملايين و600 ألف طن قمح عام 2015، إلا أن صحيفة حكومية نقلت عن وزيري التموين والزراعة في فبراير/ شباط الماضي، تصريحات تتحدث عن انتهاء عصر زراعة القمح، وجاء العنوان بصحيفة حكومية "القمح في ذمة الله". وقد أثارت التصريحات ردود أفعال غاضبة في أوساط المزارعين والرأي العام في حينه. وجاء ذلك خلافا لمساعي حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقد أعقب هذه التصريحات اتخاذ وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الإجراءات بينها ربط تسليم المحصول بما يثبت ملكية الفلاح للأرض (الحيازة) بدعوى منع التلاعب بخلط القمح المحلي مع المستورد للحصول على فارق السعر الذي يصل إلى ألف جنيه لصالح القمح المحلي، ساهمت في تفاقم معاناة الفلاحين، وصدور اتهامات لأطراف بالحكومة لرعاية ما يُسمى بمافيا استيراد القمح.

شرط الحيازة

وشملت الإجراءات حصر مزارعي القمح على مستوى الجمهورية وربط كل مزارع على صومعة قريبة (شونة) منه للتوريد وإبلاغه بذلك، وحظرت الوزارة نقل القمح المحلي بين المحافظات، إلا بإذن رسمي من الجهات الرسمية، كما اشترطت التوريد بالبطاقة الزراعية.

وفي فبراير/شباط الماضي قال وزير الزراعة المصري عصام فايد في مؤتمر صحفي، إن 91% من مزارعي القمح، سيحصلون على دعم نقدي قدره 1300 جنيه (166 دولاراً) للفلاح عن الفدان الواحد وبحد أقصى 25 فداناً.

وكانت الحكومة تدفع 420 جنيهاً لأردب القمح (حوالي 150 كيلوغراماً) في النظام القديم قبل أن يخفضها وزير التموين الحالي، خالد حنفي، إلى 320 جنيهاً (40.8 دولاراً)، أي كانت تدفع إلى ما يصل إلى 200 دولار زيادة في الطن عن سعر القمح المستورد.

ويبلغ متوسط إنتاجية الفدان من القمح في مصر نحو 20 أردباً (ما يعادل 3 أطنان)، وهو ما يعني أن الدعم الذي يصل إلى المزارعين للفدان، وفق السعر التفضيلي عن القمح المستورد يصل إلى 600 دولار، لكن مع نظام الدعم الجديد فإن الفدان سيحصل فقط على 166 دولاراً.

غضب الفلاحين

وقد سادت حالة من الغضب بين الفلاحين في مصر، بسبب قرار الحكومة اشتراط وجود حيازة للأراضي الزراعية، لتوريد القمح. وقال عبدالرحمن شكري عضو البرلمان ونقيب فلاحي مصر الأسبق للجزيرة مباشر: إن اشتراط وزارة التموين وجود الحيازة الزراعية كشرط لتوريد القمح أدخل الفلاحين في مشكلة كبيرة وأدى إلى إرباك الفلاحين، وظهور تجار الأزمة، الذين يعرضون شراء محاصيل الفلاحين الذين لا يمتلكون حيازة للأراضي بسعر يقل نحو 50 جنيها.

واعتبر شكري أن هذا الشرط حيلة حكومية لمنع الفلاح من الحصول على الدعم، حيث إن معظم الفلاحين لا يملكون حيازات زراعية ويزرعون أرضا مستأجرة، بل إن بعض الملاك من الورثة لا يملكون حيازة زراعية، وكذلك المالكون للأرض بعقود ابتدائية لم تسجل بعد. وقال إنه كان يمكن للوزارة ببساطة حل هذه المشكلة من خلال حصر زراعات القمح على الطبيعة من خلال اللجان وشهادة الشهود بغض النظر عن الحيازة.

مافيا الاستيراد

وأضاف نقيب الفلاحين السابق أن ادعاء الحكومة بالسعي لوقف تلاعب التجار الذين يخلطون المستورد بالقمح المصري ادعاء كاذب لأن الحكومة تدعم مافيا الاستيراد على حساب المزارعين، والدليل على ذلك قيام الوزير الحالي بالموافقة على فتح باب استيراد القمح قبل بداية موسم توريد القمح المحلي بشهرين. ورأى أن هناك شبهات فساد داخل أروقة الوزارة في عمليات شراء القمح من الفلاحين في البلاد، وأن هناك ما يصل إلى مليون طن من محصول القمح العام الماضي البالغ 5.3 ملايين طن ربما كان قمحا أجنبيا في حقيقة الأمر رغم نفي وزارة التموين ذلك.

استغاثة

كما استغاث نقيب الفلاحين الحالي فريد واصل من خلال برنامج تليفزيوني بالأمس قائلا: "الحقونا وأنقذوا محصول القمح .. المزارعون يعانون من أزمة في توريد المحصول، وهناك من يطالب الفلاحين بعدم زراعة القمح الموسم القادم".

في هذا الصدد، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء أمس السبت، إن أزمة توريد القمح كانت متعلقة بتكدس المزارعين أمام الشون المتعلقة بوزارتي التموين والزراعة. وعن مستحقات الفلاحين، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الحكومة قرر توفير 30 مليون جنيه لسداد هذه المستحقات، وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تليفزيوني، أن رئيس الحكومة، أمر بفتح جميع الشون الترابية في المحافظات لاستيعاب كميات القمح.

كما طالب نواب بالبرلمان، وزير التموين، بسرعة حل جميع المشكلات التي تواجه الفلاحين، مؤكدين أن الأزمة تحتاج لحلول سريعة وخاصة أن موسم القمح بدأ منذ أيام، وأن كثرة المشكلات التي تواجه الفلاح ووضع العراقيل في طريقه قد تجعله يقلع عن زراعة القمح في السنوات المقبلة.