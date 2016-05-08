أردوغان: 5 دول تحدد مصير العالم وفق سياسة اللاعدل

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن مصير العالم تحدده 5 دول وفق سياسة "اللاعدل" حسب قوله، في إشارة إلى الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

واضاف "أردوغان" في خطاب أذيع اليوم الأحد "نحتاج إلى نظام عالمي قائم على العدل والنظام الحالي سيسقط عاجلا وليس آجلا". منوها إلى عدم وجود أي دولة مسلمة دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأكد أردوغان أن الغرب يحاول التعتيم على ضرورة إنشاء منطقة آمنة في سوريا لحماية المدنيين، وتابع "تركيا تفتح أبوابها للمستضعفين من سوريا وعندما نطالب بإقامة منطقة عازلة يصمت الجميع".