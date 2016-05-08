البث الحي
منوعات

أردوغان: 5 دول تحدد مصير العالم وفق سياسة اللاعدل

8/5/2016

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن مصير العالم تحدده 5 دول وفق سياسة "اللاعدل" حسب قوله، في إشارة إلى الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

واضاف "أردوغان" في خطاب أذيع اليوم الأحد "نحتاج إلى نظام عالمي قائم على العدل والنظام الحالي سيسقط عاجلا وليس آجلا". منوها إلى عدم وجود أي دولة مسلمة دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأكد أردوغان أن الغرب يحاول التعتيم على ضرورة إنشاء منطقة آمنة في سوريا لحماية المدنيين، وتابع "تركيا تفتح أبوابها للمستضعفين من سوريا وعندما نطالب بإقامة منطقة عازلة يصمت الجميع".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور بسبب كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

"العواقب ستكون مدمرة".. منظمات تطالب ماكرون بالضغط على السيسي

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون(رويترز)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)