أردوغان: أية أيديولوجيا لا تراعي الحقوق والعدل لا فائدة منها

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" اليوم (الأحد) أن الأيدي العاملة في تركيا، ارتفعت من 22 مليون نسمة، عام 2002، إلى 29.5 مليون نسمة بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مشددًا على زيادة فرص العمل رغم زيادة اليد العاملة في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له، خلال مؤتمر الأمن والسلامة المهنية الدولي الثامن، الذي انعقد في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول، حيث أشار أردوغان إلى عدم فائدة أية أيديولوجيا للإنسان، إذا كانت لا تراعي الحقوق والعدالة.

ولفت أردوغان إلى إجراء اصلاحات مهمة، فيما يتعلق بحقوق العمال وراوتبهم وأمنهم وسلامتهم المهنية، خلال السنوات الـ 13 الماضية في بلاده، مشيرا إلى تقديم تسهيلات لأرباب العمل، خلال المدة المذكورة، دون التفريط بحقوق العمال.

وأوضح أردوغان أن بلاده تسير بخطى ثابتة، نحو تأمين فرص عمل، لمليون مواطن، بنهاية العام الحالي.

وانتقد أردوغان شرائح، لم يسمها "تستغل الحوادث الأليمة في تركيا خدمة لمصالحها"، مشيرا أن تلك الشرائح، تبذل الجهود من أجل تحويل عيد العمال إلى وسيلة للتخريب والهدم والترويج للإرهاب وتمجيد منفذي الهجمات الانتحارية.

من جهة أخرى، أرسل أردوغان تحياته الحارة إلى "الأمهات الفدائيات" في أفريقيا وآسيا وفلسطين وسوريا والعراق ومصر وميانمار، بمناسبة عيد الأم العالمي، الذي يصادف اليوم.