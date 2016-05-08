البث الحي
منوعات

أردوغان: أية أيديولوجيا لا تراعي الحقوق والعدل لا فائدة منها

8/5/2016

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" اليوم (الأحد) أن الأيدي العاملة في تركيا، ارتفعت من 22 مليون نسمة، عام 2002، إلى 29.5 مليون نسمة بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مشددًا على زيادة فرص العمل رغم زيادة اليد العاملة في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له، خلال مؤتمر الأمن والسلامة المهنية الدولي الثامن، الذي انعقد في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول، حيث أشار أردوغان إلى عدم فائدة أية أيديولوجيا للإنسان، إذا كانت لا تراعي الحقوق والعدالة.

ولفت أردوغان إلى إجراء اصلاحات مهمة، فيما يتعلق بحقوق العمال وراوتبهم وأمنهم وسلامتهم المهنية، خلال السنوات الـ 13 الماضية في بلاده، مشيرا إلى تقديم تسهيلات لأرباب العمل، خلال المدة المذكورة، دون التفريط بحقوق العمال.

وأوضح أردوغان أن بلاده تسير بخطى ثابتة، نحو تأمين فرص عمل، لمليون مواطن، بنهاية العام الحالي.

وانتقد أردوغان شرائح، لم يسمها "تستغل الحوادث الأليمة في تركيا خدمة لمصالحها"، مشيرا أن تلك الشرائح، تبذل الجهود من أجل تحويل عيد العمال إلى وسيلة للتخريب والهدم والترويج للإرهاب وتمجيد منفذي الهجمات الانتحارية.

من جهة أخرى، أرسل أردوغان تحياته الحارة إلى "الأمهات الفدائيات" في أفريقيا وآسيا وفلسطين وسوريا والعراق ومصر وميانمار، بمناسبة عيد الأم العالمي، الذي يصادف اليوم.

المزيد من منوعات

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور بسبب كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

"العواقب ستكون مدمرة".. منظمات تطالب ماكرون بالضغط على السيسي

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون(رويترز)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)