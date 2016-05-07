4 قتلى إثر سقوط قذائف على مظاهرة في بنغازي

مصادر أمنية: القذائف وقعت على أماكن أقل تجمعا

لقي أربعة مدنيين على الأقل، مصرعهم، وأُصيب أكثر من 30 آخرين بجروح، مساء اليوم الجمعة، إثر سقوط قذائف صاروخية على مظاهرة، بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، رافضة لحكومة الوفاق الوطني، المنبثقة عن جولات الحوار السياسي الذي رعته البعثة الأممية بين أطراف النزاع في البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول طبي أن "مركز بنغازي الطبي استقبل مساء اليوم جثمان طفل قضى نحبه، إثر سقوط قذائف عشوائية على مظاهرة رافضة لحكومة الوفاق، بساحة الكيش في بنغازي، فيما استقبل أيضا أكثر من 8 جرحى".

وتابع المسؤول (الذي فضل عدم ذكر اسمه)، "أما مستشفي الجلاء لجراحة الحروق، والحوادث ببنغازي، فقد استقبل أشلاء قتيل، وجثماني شخصين، إضافة لـ 25 إصابة، جراء الحادث نفسه" مشيرًا أن عدد القتلى والجرحى مرشح للزيادة.

وخرجت مظاهرة كبيرة، خرجت مساء اليوم ببنغازي، مطالبة مجلس النواب في البلاد، برفض التشكيلة المقدمة لحكومة الوفاق الوطني، المنبثقة عن جولات الحوار السياسي بين أطراف النزاع".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لحكومة الوصاية"، في إشارة لإدارة بعثة الأمم المتحدة لدعم الحوار في ليبيا بين أطراف النزاع، منددين بموافقة بعض أعضاء مجلس النواب المنعقد في "طبرق" (شرق) على حكومة الوفاق .

بدوره قال النقيب في الشرطة، محمد علي، إن "القذائف لم تسقط في منتصف المظاهرة لكنها سقطت على أماكن أقل تجمعًا، الأمر الذي يفسر عدم وجود عدد كبير من القتلى نتيجة الحادث".

ولم يؤكد الضابط الليبي، عدد القذائف بشكل دقيق، لكنه أشار إلى احتمال "كونها أكثر من ثلاثة، من نوع هاون 120 " موضحا أنها "كانت قادمة من محور المعارك في منطقة (القوارشة)، التي يحاصر فيه الجيش الليبي (تابع لطبرق) بقايا مسلحي تنظيم داعش" بحسب قوله.

وتتهم الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس "طبرق"، والجيش التابع لها، تنظيم أنصار الشريعة و"تنظيم الدولة"، بإطلاق القذائف على الأحياء السكنية والتجمعات، الأمر الذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين.

وخلال المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط نظام معمر القذافي في ليبيا عام 2011، حدث انقسام سياسي في ليبيا تمثل في وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين يعملون في البلاد في آن واحد، إذ كانت تعمل في طرابلس "حكومة الإنقاذ الوطني" و"المؤتمر الوطني العام" (بمثابة برلمان) ولهما جيش انبثق عنهما، بينما كان يعمل في الشرق "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء و"مجلس النواب" في مدينة طبرق، ولهما جيش آخر انبثق عنها.

قبل أن تتفق الأطراف المتصارعة في ديسمبر/كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي "حكومة الوفاق الوطني"، والتشريعية في برلمان واحد، هو "مجلس النواب" في طبرق، إضافة إلى توحيد الجيش، وإنشاء "مجلس أعلى للدولة" يتشكل من أعضاء "المؤتمر الوطني العام" في طرابلس، وتتمثل مهامه في إبداء الرأي لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.