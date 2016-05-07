مرسي ليس منهم.. إحالة أوراق 6 للمفتي بينهم صحفيان بالجزيرة

جنايات القاهرة تحيل أوراق 6 للمفتي

أحالت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أوراق ستة من المتهمين في قضية "التخابر مع قطر"، وحددت جلسة 18 يونيو/حزيران للنطق بالحكم بحق جميع المتهمين الأحد عشر.

وأحالت المحكمة، التي انعقدت اليوم السبت بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، أوراق كل من الزميلين بشبكة الجزيرة إبراهيم هلال وعلاء سبلان إضافة إلى كل من: أحمد علي ومحمد كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت وأسماء الخطيب إلى المفتي، فيما لم تنطق المحكمة بقرارها بشأن الرئيس المعزول محمد مرسي ومعاونيه المتهمين في ذات القضية.

وسيكون الحكم الصادر بحق مرسي في الثامن عشر من يونيو هو الخامس منذ الانقلاب العسكري الذي قاده وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو/تموز عام 2013 إذ صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير ، كما حكمت عليه محكمة أخرى بالسجن لمدة 25 عاما في القضية التي عرفت بـ "التخابر الكبرى" مع إيران وحزب الله اللبناني وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وفي 21 أبريل/نيسان عام 2015 أصدرت المحكمة التي نظرت أحداث قصر الاتحادية التي قتل فيها عشرة أشخاص – تسعة منهم من مؤيدي مرسي – حكمها بالسجن لمدة 20 عاما.

وكان محمد مرسي، أول رئيس مصري ُينتخب بطريقة ديمقراطية، حيث انقلب عليه الجيش بعدما أمضى عاما واحدا في الحكم.

وقد صنفت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين المحسوب عليها مرسي كجماعة إرهابية نهاية العام 2013 ومنذ ذلك الحين أوغلت السلطة في الأحكام القضائية ضد أعضاء الجماعة والمؤيدين لها، حيث شهدت الفترة منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن أكبر عدد من الأحكام بالإعدام والمؤبد في تاريخ مصر.

ويواجه النظام القضائي المصري اتهامات بتسييس أحكامه ، كما يواجه النظام الحاكم اتهامات بسجن أكثر من أربعين معارضا سياسيا باتهامات مطاطة من بينها العمل على قلب نظام الحكم ، والانتماء لجماعة محظورة ، والتظاهر ضد النظام الحاكم .

كما قتل العشرات جراء التعذيب في مراكز الاحتجاز و الإهمال الطبي وفقا لما رصدته مراكز حقوقية محلية ودولية من بينها هيومن رايتس ووتش .