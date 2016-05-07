"ليتل أوباما" آيس كريم جديد بالأسواق الروسية

صورة أيس كريم "ليتل أوباما" بحسب الشركة المنتجة (رويترز)

تسعى شركة سلافيستا الروسية للاستفادة من العلاقة الفاترة بين موسكو وواشنطن عبر إنتاج أيس كريم باسم "ليتل أوباما" أي "أوباما الصغير"، مما أثار غضب مسؤولين أمريكيين.

وتظهر على غلاف منتج الآيس كريم المزين بالشيكولاتة والمسمى باللغة الروسية "أوبامكا"، صورة فتى أفريقي مبتسم يضع قرطاً في أذنه ويمسك بالأيس كريم.

وفي ظل علاقات بلغت أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 وتدخلها عسكرياً في سوريا، دأبت وسائل الإعلام الرسمية الروسية وناشطون مؤيدون للكرملين على انتقاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما والسخرية منه بطرق وصفها مسؤولون أمريكيون بالعنصرية والمهينة.

وقالت شركة سلافيتسا المنتجة للأيس كريم في بيان إن المنتج جزء من حملة موجهة للأطفال وتظهر شخصيات "مبهجة".

وقالت الشركة "بأشكال ونكهات مختلفة.. يرمز الأيس كريم إلى الأعراق البشرية الرئيسية على كوكبنا" مضيفة أن صورة الفتى مستوحاة من فيلم سوفيتي.

وأضافت أن أسماء الأيس كريم يجب أن تكون بارزة، وبالنسبة لأصحاب الخيال الواسع من الممكن أن تتبادر تلميحات مختلفة إلى أذهانهم لافتة إلى أن هذا المنتج للأطفال وهو بعيد تماما عن السياسة.

وقال مسؤول أمريكي، رفض ذكر اسمه، إنه يرى الأيس كريم جزءا من نمط مزعج، لافتاً إلى أنه على الرغم من عدم رؤيته لهذا المنتج المطروح للبيع إلا أنه محبط من النزعة المعادية لأمريكا التي يقودها الإعلام الروسي في الأعوام القليلة الماضية، لا سيما عندما تتخذ منحى ينطوي على تمييز أو عنصرية.