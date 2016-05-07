قطع الكهرباء يقتل 3 أطفال بغزة و"هنية" يتهم عباس والاحتلال

صلاة الجنازة على أطفال غزة الثلاثة بحضور إسماعيل هنية (صفا)

قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن جريمة حرق أطفال أبو هندي الثلاثة في غزة، الليلة الماضية، توازي جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على القطاع.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، قال هنية، خلال تشييع الأطفال الثلاثة ظهر السبت، إن حرق الأطفال جريمة لا تقل عن قتل العجوز العمور، "فطائرات العدو تحرق الأرض والبيوت، وحصار غزة والمتواطئون يحرقون أطفالنا".

وتساءل: "من يرفض إنشاء ميناء لغزة الآن؟ من يرفض ربط غزة بمشروع الربط الثماني للكهرباء؟، من يرفض زيادة الوقود لمحطة كهرباء غزة؟، من يرفض مد خط الغاز من قلب الكيان إلى سلطة الطاقة في غزة؟" ويجيب: "إنها السلطة في رام الله، وأولئك الذين يتلذذون أمام جرائم حرق أطفالنا".

وفي احصائية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإنه منذ سنة 2010 وحتى 2015 ارتقى 26 شخصاً بينهم 21 طفلاً، جراء استخدام بدائل الكهرباء، كالشمع والغاز، وبإضافة 3 أطفال من عائلة الهندي يصبح عددهم 29 شخصاً بينهم 24 طفلا، فيما تتسارع القوى والفصائل والجهات المسؤولية لتبادل الاتهامات، وفقاً لوكالة فلسطين اليوم.

الأطفال شهداء غزة الثلاثة (صفا)

عائلة الهندي، التي انضمت للقائمة السوداء، فقدت ثلاثة من أطفالها، جراء حريق شب بمنزلهم، بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي يكبل أيدي سكان قطاع غزة، ورغم محاولات سيارات الإطفاء والإسعاف التي هرعت للمكان لاحتواء الحريق، إلا أن النار كانت أسرع لأجسادهم الصغيرة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن وفاة أطفال عائلة الهندي يتحمل مسؤوليته كل المحاصرين لقطاع غزة، والذي ينذر بخطورة بالغة على تكرار هذه الآلام المؤسفة، في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

وأضاف أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة، أن "لجوء المواطنين إلى استخدام طرق بديلة تسببت في سقوط عشرات الضحايا خلال السنوات الأخيرة التي شهدت وما زالت على التلاعب القذر واللا وطني واللا أخلاقي بقضية الكهرباء، التي باتت تشكل شبحاً يؤرق كل الأسر الفلسطينية في قطاع غزة، وهو يتطلب موقفا فصائلياً أكثر حزماً مع الجهات المؤسلة عن هذه الكارثة الإنسانية".

ولقى 3 أطفال مصرعهم، ليلة السبت، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وهم: يسرى محمد أبو هندي (3 أعوام)، ورهف محمد أبو هندي (عامان)، والرضيع ناصر محمد أبو هندي (شهران)، وقد وصلوا مشفى الشفاء جثثاً متفحمة بسبب حريق شب في منزلهم جراء استخدام الشموع أثناء انقطاع التيار الكهربائي، بحسب وكالة صفا الفلسطينية.