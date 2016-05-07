غارتان جويتان جديدتان لجيش الاحتلال على قطاع غزة

شن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت غارتين على موقعين في خان يونس جنوب قطاع غزة أحدهما تابع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، من دون أن تسفرا عن إصابات بشرية، كما أفاد مصدر أمني وشهود عيان من القطاع.

وقال المصدر الأمني لوكالة فرانس برس إن "طائرات الاحتلال أغارت بعدة صواريخ على منطقتين خاليتين قرب مصنعين للطوب في منطقتي الزنة والفخاري بخان يونس ما أسفر عن وقوع أضرار في المصنعين ولم تقع إصابات".

وأكد شهود عيان أن إحدى الغارتين استهدفت بصاروخين موقعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بلدة عبسان شرق خان يونس مما أحدث أضرارا في الموقع.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته شنت غارتين السبت على موقعين لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ على الأراضي الإسرائيلية.

وأفاد شهود عيان فلسطينيون أن مقاتلين أطلقوا قذيفتي هاون باتجاه موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي شرق خان يونس، دون أن يتبنى أي فصيل فلسطيني هذا القصف.

غير أن متحدثا عسكريا من جيش الاحتلال أكد أن حركة حماس "يجب أن تحاسب" على عمليات إطلاق القذائف هذه.

وتشهد منطقة الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة توترا منذ الثلاثاء نتج عن إطلاق حماس قذائف صاروخية على جنود تابعين لجيش الاحتلال منتشرين على السياج الأمني الحدودي مع غزة، خلال قيام هؤلاء بعمليات بحث عن أنفاق، بحسب ما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقد قتلت امرأة فلسطينية في الـ54 من العمر الخميس بنيران دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وتعتبر هذه المواجهات الأولى المباشرة بين حماس وجيش الاحتلال منذ حرب 2014 المدمرة التي استمرت خمسين يوما وانتهت بوقف إطلاق نار هش.

وأكدت حركة حماس الجمعة أنها لا تريد حربا جديدة، لكنها لن تسمح بتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل أراضي قطاع غزة.