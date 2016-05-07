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شرطي أمريكي يقتل 3 أشخاص بسبب تجريده من شارته

7/5/2016

شرطي أمريكي يقتل 3 أشخاص بسبب تجريده من شارته

اعتقلت الشرطة الأمريكية ضابطا اتحاديا من قوات إنفاذ القانون أمس الجمعة للاشتباه في تورطه بسلسلة من حوادث إطلاق النار الدموية في منطقة واشنطن أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.

فقد تعرض ثلاثة أشخاص لإطلاق نار- إصابة أحدهم قاتلة – في مكان انتظار مخصص للسيارات تابع لمركز تجاري في مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند، على مشارف العاصمة الأمريكية، وأعقب ذلك بوقت قصير إطلاق النار على امرأة في مكان انتظار مخصص للسيارات تابع لمحل بقالة على مسافة بضع كيلومترات  في آسبن هيل.

وقالت الشرطة إنها ضبطت المشتبه به أولاليو تورديل (62 عاما) في ساحة لانتظار السيارات بمركز تجاري آخر في منطقة آسبن هيل، قريبا من موقع الحادث الثاني الذي وقع اليوم الجمعة.

وكان تورديل قد أردى زوجته قتيلة أمس الأول الخميس أثناء قيامها بأخذ أطفالها من إحدى المدارس الثانوية في مدينة بيلتسفيل القريبة بولاية ماريلاند ، وأصاب شخصا آخر بجروح.

كان تورديل قد تم تجريده من شارته وسلاحه في  مارس/آذار الماضي بعد أن اتهمته زوجته بسوء المعاملة وصدر ضده قرارا بالإيقاف.         

  

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