شاهد: مسيرة تنطلق مشياً على الأقدام من حيفا للمسجد الأقصى

للعام الثاني على التوالي، انطلقت، صباح السبت، مسيرة المشي على الأقدام من مدينة حيفا إلى المسجد الأقصى المبارك تحت شعار "أفشوا السلام بينكم"، بمشاركة العشرات من الداخل الفلسطيني ومشاركة رمزية للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية هناك، وفقاً لوكالة "كيوبرس".

وقبل وصولها إلى المسجد الأقصى الخميس القادم -كما هو متوقع- ستطوف مسيرة المشي على الأقدام التي انطلقت من مسجد الحاج عبد الله في حي الحليصة بمدينة حيفا، مناطق عديدة من الداخل الفلسطيني مروراً بالمثلث الشمالي والجنوبي واللد والرملة بمسافة تزيد عن الـ 180 كيلو متر وبمعدل 40 ساعة مشي.

وتحمل المسيرة -بحسب منظميها- "رسالتين هامتيّن؛ الأولى أن المسجد الأقصى المبارك تقع مسؤوليته علينا وعلى كل مسلم في العالم العربي والإسلامي وخاصة أنه ما زال في خطر وما يتعرض له من اقتحامات من المستوطنين، والثانية فهي رسالة "أفشوا السلام بينكم" موجهة إلى المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني."

بدوره، أكد الشيخ رائد صلاح -الذي سيدخل السجن غدا الأحد لمدة 9 أشهر، أن هذه المسيرة بدأت العام الماضي وستستمر بإذن الله لأنها مسيرة عهد ووفاء مع المسجد الأقصى، كما أنها تؤكد على مسيرة الانتصار للقدس والمسجد الأقصى المبارك مهما كانت الصعوبات.

وأكد الشيخ صلاح "أننا لن نتردد بالسير أو الزحف إلى الأقصى، حتى يأتي الزحف الأكبر الذي تلتقي فيه كل الأمة المسلمة والعالم العربي من كل البقاع والشعب الفلسطيني؛ ليأتي منتصراً للأقصى ومعلنا زوال الاحتلال الاسرائيلي عما قريب".

وأضاف أنه شرف كبير لمدينة ومساجد حيفا أن تكون هي التوأم مع القدس المباركة والمسجد الأقصى، وشرف كبير للشباب ان تكون مسيرتهم هي المبشرة باقتراب ذاك الزحف الأكبر نحو تحرير القدس والمسجد الأقصى المباركين.

ولفت رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني إلى أن هذه المسيرة لا ينظر إليها بكثرة أعدادها، وإنما بقوة رسالتها لأنها مسيرة "ستطوف في كل أرضنا المباركة من حيفا إلى المثلث واللد والرملة ثم إلى القدس المباركة، هذا الخط هو تنبيه لكل عالمنا العربي والشعب الفلسطيني أن استيقظوا من غفلتكم واصمدوا واثبتوا ورابطوا".