شاهد: مسابقة لجمال البقر في الهند

شارك مئات من الثيران والأبقار في مسابقة جمال البقر في شمال الهند والتي تهدف إلى الترويج للسلالات المحلية ورفع الوعي بشأن صحة الحيوانات.

وفاز 18 ثورا وبقرة من بين 630 شاركوا في فئات المسابقة المختلفة بعد أن خضعوا للجنة من الخبراء فحصوا حجم الثيران المشاركة ومظهرها العام وطول قرونها، وبالنسبة للأبقار تم فحص قدراتها على إنتاج الحليب.

وسمحت لجنة المسابقة بمشاركة السلالات المحلية فقط إذ تحاول السلطات نشر هذه السلالات.

وفي السنوات الأخيرة، باتت الهند واحدة من أكبر منتجي الحليب في العالم على الرغم من أن الأبقار الهندية منخفضة الإنتاجية مقارنة مع قريناتها في أوروبا أو أمريكا.

وتحاول الحكومة تحسين إنتاج الحليب من الأبقار المحلية عن طريق توفير دعم بيطري أفضل ومشورة لمربي الماشية.