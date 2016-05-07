شاهد: فلسطينيو أوربا يؤكدون على حق العودة ويدعون للوحدة

طالب المشاركون في فعاليات المؤتمر الـ14 لفلسطينيي الشتات بأوربا، السبت، قيادات السلطة والفصائل الفلسطينية بالعمل على إنهاء الانقسام وإنجاز وحدة يكون أساسها "المشاركة لا المغالبة"، مؤكدين على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم المحتلة منذ عام 1948.

وأكد المشاركون، في المؤتمر الذي جاء بعنوان "فلسطينيو الشتات.. ركيزة وطنية وعودة حتمية"، أن مشاركة حشود فلسطينية من مختلف دول القارة الأوربية أغلبهم من الشباب يشير إلى أن محاولات الاحتلال وحلفائه طمس الانتماء الفلسطيني قد باءت بالفشل.

وتستضيف مدينة "مالمو" السويدية اليوم السبت فعاليات الدورة 14 لـ "مؤتمر فلسطينيي أوربا"، الذي انطلق أول مرة في العاصمة البريطانية لندن عام 2003، وتنقل بعدها في العديد من العواصم الغربية شعاره الأساسي التمسك بحق العودة والثوابت الفلسطينية.

ويشارك بالمؤتمر قيادات وشخصيات فلسطينية بارزة وفاعلة من فلسطين وخارجها، علاوة على عدد من الشخصيات العامّة والبرلمانية العربية والأوربية. ويشهد برنامج المؤتمر العديد من الفعاليات السياسية والفنية والتراثية، بالإضافة إلى مجموعة من المعارض والأسواق، والملتقيات وورش العمل التخصصية.

ومؤتمر فلسطينيي أوربا، ينعقد بتنظيم من مركز العودة الفلسطيني في لندن ويكون له شريك في البلد المضيف الذي ينعقد فيه المؤتمر، فيما ينظم هذا العام بالشراكة مع مركز العدالة في السويد، حاملاً رسالة الأسير والقدس واللاجئين والمخيمات وبشكل خاص مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية دمشق، وحصار غزة، بحسب منظميه.