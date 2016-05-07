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شاهد: صادق خان يؤدي اليمين كأول عمدة مسلم للندن

7/5/2016

أدى الرئيس الجديد لبلدية لندن صادق خان اليمين السبت آملا في أن يشكل انتخابه مثالا للأقليات، علما بأنه أول مسلم يتولى هذا المنصب في عاصمة غربية كبرى.

وفاز صادق خان (45 عاما) ابن المهاجر الباكستاني الذي كان يعمل سائق حافلة، على خصمه الرئيسي المحافظ زاك غولدسميث (41 عاما) ابن الملياردير جيمي غولدسميث، بحصوله على 57 في المئة من الأصوات، بحسب النتائج النهائية التي أعلنت رسميا ليل الجمعة السبت.

وأدى خان اليمين عصرا في كاتدرائية ساوثورك قرب جسر لندن في حضور شخصيات عدة بينها الممثل ايان ماككيلين.

وفي خطاب مقتضب، تعهد أن يمثل "كل المجموعات" وأن يسعى "ليتمكن جميع سكان لندن من الإفادة من الفرص التي منحتها لي مدينتنا".

ثم صرح لشبكة تليفزيونية "آمل أن تشجع نتائج (الانتخابات) الشبان، سكان لندن المسلمين وأولئك المتحدرين من أقليات أخرى، على الانخراط في المجتمع المدني والسياسة".

وأمام الصحافيين، لمح خان أيضا إلى أنه يرغب في تكريس كامل وقته لإدارة شؤون المدينة بعد حملة صعبة اتهمه فيها المعسكر المحافظ، وخصوصا رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بالارتباط بمتطرفين إسلاميين، الأمر الذي نفاه.

لكن نتائج هذا الهجوم جاءت عكسية. واعتبر المسؤول المحافظ أندرو بوف إن "ما نراه في لندن هو انعدام تام لفهم الديانات" منددا بحملة "صادمة".

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