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شاهد: سرب حمام يحول سماء نيويورك لمسرح مُضيء!

7/5/2016

أضاءت سماء نيويورك آلاف من طيور الحمام المزودة بمصابيح يد صغيرة مثبتة بأرجلها في عرض مبهر جذب أنظار سكان نيويورك الذين كانوا يعرفون الكثير عن العرض.

وما إن حل المساء على ساحة البحرية في بروكلين -التي كانت يوماً موقعاً لأكبر "أسطول" من الحمام الزاجل الذي تستخدمه البحرية آنذاك- فتح الفنان ديوك رايلي باب حظيرة ضخمة للحمام لبدء العرض الذي أطلق عليه اسم "الطيران ليلاً".

وعندما أطلق رايلي صافرته أقلع السرب الضخم وظل يحوم لمدة 30 دقيقة في وقت متأخر من مساء الخميس فوق حظيرة نصبت على سفينة بحرية أمريكية خرجت من الخدمة.

والمشهد الذي ظهر كأنه جمرات متطايرة في السماء كان في الحقيقة أضواء مصابيح ليد صغيرة مثبتة في أرجل هذه الطيور التي استخدمت تاريخياً لنقل الرسائل.

وقال رايلي إن هذا المشروع مشترك بينه وبين الحمام، واصفاً إياه  بالعرض أو رسم تخطه الطيور في السماء، لافتاً إلى أن هذا العرض سيتكرر كل أسبوع من السابع من مايو/أيار وحتى 12 يونيو/حزيران.

 

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