شاهد: بهذه الأطعمة تَجَنَّب الإصابة بداء النقرس

قدم خبير الأغذية وعلوم الأطعمة، الدكتور خالد المقدم، قائمة من الأغذية لتقليل الإصابة بنوبات داء النقرس وهي الأناناس وعصير العنب والخيار والفجل والكرات، وجميعها يقلل من حمض اليوريك الذي يتسبب في الإصابة بالنقرس.

ونصح المقدم، خلال مداخلة هاتفية مع نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (السبت)، باتباع "ديتوكس النقرس" الذي أثبت فاعليته في التغلب على المرض وهو عبارة عن ورق النعناع وشرائح الخيار والتفاح الأخضر منقوعين في مياه الشرب.

كما نصح "المقدم" بالتقليل من تناول التوت والتين والبهارات وتوابل اللحوم والباذنجان والبسلة والسبانخ والخرشوف والكرنبيت، والبقوليات خاصة العدس، والشطة والدهون والفراولة والموالح.

وأكد أن اللحوم الحمراء تعتبر أعلى مصدر لحمض اليوريك الذي يسبب داء النقرس وبخاصة اللحم البقري، لذا يجب التقليل منه، مؤكداً ضرورة الإكثار من شرب المياه، مع تجنب البدانة.

ونصح "خبير الأغذية" بالتقليل من شرب الشاي والقهوة والكافيين عموماً، وتناول منتجات الألبان قليلة الدسم، وكي نتجنب أعراض النقرس التي يمكن أن تنتج عن تناول بعض الأغذية ينصح بتناول الخضروات الورقية إلى جانبها.

من جهته، عرف الدكتور دريد عيادة، استشاري أمراض العظام، داء النقرس بأنه نوع من أنواع التهاب "احتقان" المفاصل المتكرر والذي يحدث نتيجة تجمع وتركز بلورات حمض اليوريك أسيد في الأنسجة الرخوة حول المفاصل فيسبب الألم.

وأضاف أن النقرس معروف بداء الملوك أو داء الأغنياء حيث ارتبط ذهنياً مع الناس بالأثرياء لأنهم الطبقة القادرة على تناول اللحوم والكحول دوماً، لكن الحقيقة أن اللحوم تمثل 10% فقط من مسببات المرض.

وأشار "عيادة" إلى أن 80% من الإصابة بالنقرس تنتج عن خلل انزيمي في وظائف الكلى يتمثل في عدم قدرة الكلى على طرح حمض اليورك أسيد عن طريق البول فتترسب في المفاصل.

ولفت إلى أن أعراض النقرس تتمثل في التهاب تفاعلي في مفاصل الجسم متكرر في نوبات حادة ومتوسط في بعض الأحيان وذلك بتحفيز انزيمات معينة في الجسم، موضحاً أن 50% من الأعراض تتركز نحو مفصل إبهام القدم ومفاصل الكاحل والركب.

وأوضح "استشاري أمراض العظام" أن النقرس يصيب الرجال أكثر من النساء حيث إن العادة الشهرية لدى النساء تساعد في طرد جزء من حمض اليوريك خارج الجسم، ومن هذا المنطلق نجد بعض الرجال يلجؤون للحجامة.