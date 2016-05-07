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شاهد: بايرن ميونخ يتوج بطلا للدوري الألماني

7/5/2016

توج بايرن ميونخ بطلاً للدوري الألماني لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي إثر فوزه على مضيفه إينغولشتات الصاعد حديثاً 2-1 السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة.

وعزز بايرن ميونخ الذي خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوربا للمرة الثالثة على التوالي، رقمه القياسي في عدد الألقاب المحلية رافعاً رصيده إلى 26 لقباً.

على ملعب "أودي سبورت بارك" استفاد بايرن ميونخ من عاملين: فوزه على مضيفه وخسارة مطارده بروسيا دورتموند أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت صفر-1 على ملعب كومرتس بنك.

ولم يتأخر بايرن ميونخ في حسم الفوز عندما حصل لاعبه الفرنسي "فرانك ريبيري" على ركلة جزاء اثر عرقلته من قبل المدافع الكاميروني "مارفين ماتيب" انبرى لها بنجاح البولندي روبرت ليفاندوفسكي (17).

وعزز "ليفاندوفسكي" تقدم البطل الجديد بالهدف الثاني عندما استقبل كرة بينية من الإسباني "تشابي ألونسو" في الجهة اليمنى وتابعها بيمناه في أسفل الزاوية اليمنى ايضا (32) رافعاً رصيده إلى 29 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.

وكعادته، لم يستسلم إينغلوشتات الذي حجز لنفسه مكانا بين العشرة الأوائل، وحصل لاعبه "موريتش هارتمان" على ركلة جزاء إثر مخاشنته من الإسباني "ألونسو" نفذها بنفسه وقلص الفارق (42).

ورفع الفريق البافاري الذي كان بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان اللقب الرابع توالياً، رصيده إلى 85 نقطة مقابل 77 لدورتموند.

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