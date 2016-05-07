شاهد: الموت يفاجئ اللاعب الكاميروني باتريك إيكينغ في الملعب

توفي اللاعب الكاميروني باتريك إيكينغ جراء إصابته بأزمة قلبية خلال لقاء فريقه دينامو بوخارست مع فييترول الذي انتهى بالتعادل 3-3 ضمن بطولة دوري كرة القدم في رومانيا .

وذكر طبيب الفريق أن محاولات إنعاش اللاعب الكاميروني الذي سقط على أرضية الملعب في الدقيقة 71 من المباراة استمرت لمدة ساعة ونصف لكنها باءت بالفشل حيث فارق الحياة.

واستلقى إيكينغ البالغ من العمر 26 عاما، على ظهره داخل دائرة وسط الملعب دون أي احتكاك مسبق مع لاعب آخر في الدقيقة 71 من المباراة عندما كان دينامو متقدما 3-2 حسب شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي.