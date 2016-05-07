تعديل وزاري وإعادة هيكلة لجهات حكومية بالسعودية

الملك سلمان بن عبد العزيز- واس

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سلسلة من التعديلات على الحكومة شملت تعيين وزراء جدد للطاقة والنقل والتجارة والصحة والحج وإلغاء وزارات وإعادة هيكلة وزارات أخرى كما أنشأ هيئة عامة للترفيه وأخرى للثقافة.

وأعفى الملك سلمان وزير البترول والثروة المعدنية المخضرم علي النعيمي الذي تولى هذا المنصب عام 1995 وتم تعيين النعيمي مستشارا في الديوان الملكي.

وتم تعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية لتكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتعيين المهندس خالد الفالح وزيرا لها، وكان الفالح يشغل منصب وزير الصحة.

ودرس الفالح الهندسة الميكانيكية وتخرج من جامعة تكساس إيه أند إم وتخرج عام 1982 ويعمل في شركة أرامكو التي قضى فيها أكثر من 30 عاما وأصبح رئيسا تنفيذيا لها منذ 2009 حتى عين رئيسا لمجلس إدارتها في العام الماضي.

وتم تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيراً للصحة بعد أن كان وزيرا للتجارة والصناعة.

وتم تعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار وكان يشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية.

كما تم إلغاء وزارة المياه والكهرباء وتعديل اسم وزارة الحج ليكون وزارة الحج والعمرة وكذلك وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وتضمنت سلسلة الأوامر الملكية دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كما شملت الأوامر الملكية تعيين محافظ جديد لمؤسسة النقد، وهو البنك المركزي للسعودية، وكذلك إنشاء هيئتين واحدة للترفيه والأخرى للثقافة.