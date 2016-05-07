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المغرب .. العدالة والتنمية يطلق أول روافده الإعلامية

7/5/2016

أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي عن قرب إطلاق أول روافده الإعلامية متمثلا بـ "راديو بيجيدي".

يأتي إطلاق الحزب للإذاعة قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث ترتفع حرارة المواجهة بين القطبين الأكبر في المشهد السياسي المغربي، حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.

وكشف الموقع الرسمي للحزب عن قرب إطلاق الإذاعة الإلكترونية، كأول تجربة إذاعية حزبية رقمية بالمغرب.

وقد روجت إدارة قسم الإعلام والعلاقات العامة بالحزب بفيديو ترويجي للتعريف بالإذاعة وطاقمها  وخطها التحريري وشبكة البرامج التي ستطلقها الإذاعة .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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