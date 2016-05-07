إصابة فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بغزة

تتجدد المواجهات ويسقط ضحايا كل جمعة ـ أرشيف

أُصيب فلسطينيان، مساء اليوم الجمعة، في تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.

وقال مسعفون فلسطينيون إن "فلسطينيين اثنين أصيبا بجروح خلال مواجهات اندلعت بين مئات الشبان والجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة".

وتتجدد المواجهات يوم الجمعة من كل أسبوع بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية في عدة نقاط على طول الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل.

وتتزامن مواجهات اليوم، مع حالة من التوتر والتصعيد تسود بين قوات الجيش الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين على حدود قطاع غزة، منذ يومين، حيث شنّ الجيش نحو 15 غارة جوية على عدة أهداف في قطاع غزة، واستهدفت آلياته المدفعية بأكثر من 40 قذيفة الأراضي والمناطق الحدودية، أسفرت عن مقتل فلسطينية وجرح اثنين آخرين. وتقول تل أبيب إن القصف جاء ردًا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع، وأنفاق لحركة "حماس" تحت الأرض بهدف الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية لتنفيذ هجمات.

في المقابل، حذرت حركة حماس، إسرائيل من أنها "لن تسمح بخلق وقائع جديدة على الأرض".

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تدور مواجهات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين إسرائيليين متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية، وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الفلسطينيين ومئات المصابين.