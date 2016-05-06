البث الحي
منوعات

مقتل 6 أشخاص جراء فيضانات جنوبي المغرب

6/5/2016

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الجمعة، مقتل ستة أشخاص، جنوبي البلاد، جراء فيضانات شهدتها، منطقتا تارودانت (جنوب غرب)، وورزازات (جنوب وسط)، خلال اليومين الماضيين.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، مساء اليوم، أن "الأمطار الغزيرة التي شهدها إقليما تارودانت وورزازات، يومي 4 و5 مايو/أيار الجاري، أدت إلى حدوث فيضانات نجم عنها وفاة 6 أشخاص (4 بإقليم تارودانت و2 بإقليم ورزازات) فيما يعد اثنان آخران في عداد المفقودين".

وأوضح البيان أن من بين الضحايا أربعة أشخاص، من أسرة واحدة، لقوا  حتفهم، باقليم تارودانت، بعد أن جرفت الفيضانات منزلهم، أمس الأول الأربعاء.

وأضاف أن السلطات المحلية كانت قد اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، وقامت بإخبار سكان المناطق المعرضة لأضرار محتملة، قد يتسبب فيها سوء الأحوال الجوية، على إثر نشرة إنذارية بثتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية (حكومية).

المزيد من منوعات

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)