مقتل 6 أشخاص جراء فيضانات جنوبي المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الجمعة، مقتل ستة أشخاص، جنوبي البلاد، جراء فيضانات شهدتها، منطقتا تارودانت (جنوب غرب)، وورزازات (جنوب وسط)، خلال اليومين الماضيين.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، مساء اليوم، أن "الأمطار الغزيرة التي شهدها إقليما تارودانت وورزازات، يومي 4 و5 مايو/أيار الجاري، أدت إلى حدوث فيضانات نجم عنها وفاة 6 أشخاص (4 بإقليم تارودانت و2 بإقليم ورزازات) فيما يعد اثنان آخران في عداد المفقودين".

وأوضح البيان أن من بين الضحايا أربعة أشخاص، من أسرة واحدة، لقوا حتفهم، باقليم تارودانت، بعد أن جرفت الفيضانات منزلهم، أمس الأول الأربعاء.

وأضاف أن السلطات المحلية كانت قد اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، وقامت بإخبار سكان المناطق المعرضة لأضرار محتملة، قد يتسبب فيها سوء الأحوال الجوية، على إثر نشرة إنذارية بثتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية (حكومية).