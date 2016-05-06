مصر.. توقعات بأسعار رمضانية أكثر سخونة مع تحليق الدولار

توقعات بأن يؤثر ارتفاع الدولار على أسعار السلع المستوردة

توقع مراقبون أن تشهد أسعار السلع في مصر، خلال شهر رمضان المقبل، ارتفاعا كبيرا في الأسعار، جراء الانخفاض الحاد الحاصل في قيمة العملة المصرية أمام الدولار، فيما تقول الحكومة أنها ستحول دون ذلك من خلال إجراءات استباقية.

ورغم تأكيد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منتصف الشهر الماضي، أن "الأسعار لن ترتفع مهما حصل للدولار.. والجيش مسؤول والدولة مسؤولة أيضاً"، إلا أن أسعار المستهلك الصادرة عن جهاز الإحصاء (حكومي) تشير إلى ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع الماضية.

وفي بيان سابق له، ذكر جهاز الإحصاء أن أسعار الأرز في مارس/ آذار الفائت ارتفعت بنسبة 10.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 2%، والأدوية بنسبة 7.7%، والوجبات الجاهزة بنسبة 3.5%، والخضروات بنسبة 1.2% والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.3% والفاكهة بنسبة 3.4%، والشاي بنسبة 7.5%..

وأقر أحمد صقر، سكرتير الغرفة التجارية في مدينة الإسكندرية (شمالي مصر)، بتأثير ارتفاع الدولار على أسعار السلع المستوردة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الأسعار ارتفعت بالفعل، وبنسب متفاوتة.

وقال صقر إن ارتفاع الدولار بمصر أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة كان متوقعاً بسبب زيادة الطلب على الدولار مقابل انخفاض المعروض منه، و"لكن الأمور أصبحت أكثر هدوءاً بسبب تراجع القوة الشرائية للمستهلك المصري نتيجة ارتفاع الأسعار".

الحكومة المصرية تسعى، من جانبها، إلى اتخاذ إجراءات استباقية للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع في رمضان.

وحول ذلك، قال محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين المصرية، في تصريح صحفي، إن وزارته ستعمل على تكثيف المعروض من السلع الغذائية خلال الفترة القريبة المقبلة في المجمعات الاستهلاكية (متاجر حكومية تبيع السلع بأسعار مخفضة)، مثل اللحوم الطازجة وبيعها بسعر 50 جنيهاً للكيلو الواحد (5.6 دولار) والدواجن مقابل 19 جنيهاً (2.13 دولارات) وإقامة معارض سلعية في كافة المحافظات.

ولفت دياب إلى أن الوزارة تعتزم، كذلك، ضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة وموحدة، "كما سيجري إطلاق مبادرة أهلاً رمضان بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية".

لكن علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، استبعد أن يؤثر ارتفاع الدولار في السوق الموازية على أسعار السلع المستوردة، موضحاً أن جميع السلع التي تستوردها الدولة سواء عبر هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين أو القطاع الخاص، يتم توفير الدولار لها من البنك المركزي بالسعر الرسمي.

وقال "عز" إن "السلع المستوردة لاستهلاكها في شهر رمضان الذي يبدأ في الأسبوع الأول من يونيو/ حزيران المقبل، جرى الاتفاق بشأنها منذ ثلاثة أشهر وكان سعر الدولار آنذاك 7.73 جنيهات مقابل 8.78 جنيها حالياً".

وتكتسب قضية الأسعار أهمية لمعظم السكان في مصر، في ضوء خفض البنك المركزي المصري قيمة العملة الوطنية بنحو 14%، خلال مارس/ آذار الماضي ليصل سعر الدولار رسميا إلى 8.78 جنيهات، وما تبعه من تدهور لسعر الجنيه أمام العملة الخضراء في السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى نحو 11 جنيهاً.

وتعاني مصر، التي بلغت فاتورة وارداتها نحو 90 مليار دولار في العام الماضي، حسب محافظ البنك المركزي، طارق عامر، نقصاً في الموارد الدولارية بسبب الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وتراجع صناعة السياحة في البلاد وعزوف المستثمرين الأجانب وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج.

وأصدر السيسي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، قراراً جمهورياً بزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة، بنسب تتراوح من 20% إلى 40%، تتضمن سلعاً ثانوية شملت أكثر من 500 صنف.