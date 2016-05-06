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#مالك_عدلي يتصدر تويتر مصر والنيابة تقرر حبسه

6/5/2016

مالك عدلي الناشط الحقوقي المصري

قررت النيابة المصرية حبس المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي  15 يوما على ذمة التحقيقات معه في الاتهامات الموجهة إليه.

واعتقلت قوات الأمن المصرية أمس الخميس المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي بتهمة التحريض على التظاهر خلال أحداث 25 من أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت مصادر أمنية إن عدلي اعتقل داخل وحدة سكنية بمنطقة المعادي بالقاهرة  تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر بحقه وأحيل إلى قسم الشرطة.

ووجهت النيابة للناشط الحقوقي اتهامات بمحاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وأثار اعتقال عدلي غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاج #مالك_عدلي الهاشتاجات الأكثر تداولا في مصر ليلة الجمعة.

وكتب الأديب والروائي المصري علاء الأسواني في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "التحريض ضد الدولة، التحريض على التظاهر، قلب نظام الحكم، كلها تهم وهمية يستعملها النظام لحبس من يعترض على قرارات السيسي، متضامن مع مالك عدلي".

وغرد محمود رفعت : "اعتقال المحامي #مالك_عدلي دليل أن #السيسي_خايف ومرعوب. السؤال هل يظهر #سامح_عاشور نقيب المحامين الرجولة التي أظهرها نقيب الأطباء والصحفيين؟".

المصدر : الجزيرة مباشر
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