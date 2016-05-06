لأول مرة: لندن تنتخب مسلما رئيسا لبلديتها

صادق خان ـ أول عمدة مسلم لمدينة لندن

أفادت وسائل إعلام بريطانية بفوز المحامي المسلم "صادق خان" اليوم (الجمعة) بمنصب عمدة لندن عن حزب العمال البريطاني، بعدما هزم مرشح حزب المحافظين الحاكم زاك جولدسميث.

ومن المقرر إعلان النتيجة الرسمية في وقت لاحق.

وسوف يخلف "خان" رئيس البلدية الحالي "بوريس جونسون" من حزب المحافظين ليصبح أول مسلم يدير عاصمة كبرى في العالم الغربي.

وتعد لندن التي يبلغ عدد سكانها 8.6 مليون نسمة من بين أكثر المدن تنوعا في العالم ومن النادر أن تصبح الهوية موضوعا سياسيا في الحملات الانتخابية البريطانية.

ويقول "خان" المحامي السابق المدافع عن حقوق الإنسان إنه حارب ما سماه التطرف طوال حياته، وندم على المشاركة في منصة واحدة مع متحدثين يعتنقون أفكارا "بغيضة".

ويتخذ الجناح اليساري لحزب العمال ولاسيما زعيمه الحالي "جيريمي كوربين" موقفا متعاطفا مع القضية الفلسطينية وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها حزب العمال اتهامات بأن ذلك أدى إلى موقف معاد للسامية.

ويمثل موقع رئيس بلدية لندن منصة مؤثرة للضغط على الحكومة فيما يتعلق بمصالح سكان لندن البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة.