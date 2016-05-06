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فيديو: حكم يتراجع عن طرد لاعب بعد بكائه

6/5/2016

تراجع حكم مباراة في الدوري الإسباني للهواة عن قراره بطرد لاعب في فريق خاسر عقب بكائه بشدة فور حصوله على الكارت الأحمر في المباراة.

ونشر موقع "Corriere dello sport الإيطالي الشهير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للمباراة.

وكتب الموقع الإيطالي على الفيديو عنوان "عقب الخسارة بعشرة أهداف نظيفة اللاعب يبكي في الملعب والحكم يتراجع عن طرده ويواسيه".

وشهد مقطع الفيديو دخول اللاعب في حالة بكاء، وكان الحَكَم على وشك إظهار البطاقة الحمراء في وجهه، إلا أن الحكم تراجع عن الطرد، وسحب البطاقة الحمراء، وفضّل مواساة اللاعب الذي لم يتحمل الخسارة المُذلّة.

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