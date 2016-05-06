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فرنسا: منع طالبة من دخول المدرسة لارتدائها تنورة طويلة

6/5/2016

الطالبة سارة التي منعت من دخول المدرسة العام الماضي

في حادثة هي الثانية من نوعها، خلال سنة، منعت إدارة مدرسة في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، طالبة مسلمة (16 عاما) من متابعة حصصها الدراسية، لارتدائها "تنورة طويلة".

وذكرت صحيفة "نوفيل أوبس" الفرنسية، أن طالبة مسلمة مُنعت من دخول المدرسة، لارتدائها "تنورة طويلة"، جرى تقييمها على أنها "رمز ديني".

وقالت "ماري-كريستين دي سوزا" والدة الفتاة، للصحيفة، إنها ذهبت إلى المدرسة الكائنة في حي "سيين إت مارن" لمعرفة سبب منع ابنتها، إلا أن الإدارة اخبرتها، بمناقشة الموضوع يوم الإثنين المقبل.

وأضافت ماري "ولدت ابنتي التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والبرتغالية في عائلة كاثوليكية، وأسلمت فيما بعد، وأنا دائما ادعم خياراتها وقراراتها، كما سمحت لها منذ مطلع العام الحالي بارتداء الحجاب، الذي تنزعه لدى دخولها المدرسة، وأنها ترتدي ملابس طويلة لدى ذهابها إلى المدرسة، وأنا سوف اسلك كل الطرق القانونية كي أدافع عن حقوقها".

وكانت إدارة مدرسة في مدينة "شارلفيل ميزيار"شمالي فرنسا، منعت في أبريل/ نيسان 2015، الطالبة المسلمة "سارة" 15عاما، من دخول حصصها الدراسية لارتدائها تنورة طويلة سوداء.

وعقب جدل أثارته هذه الحادثة في الشارع الفرنسي ومواقع التواصل الاجتماعي، عادت سارة بعد أسبوعين، بتنورتها الطويلة، إلى دروسها.

وحسب القواعد العلمانية التي جرى تطبيقها في 2004، يمنع استخدام الرموز الدينية في المدارس مثل ارتداء الحجاب، والصليب الكبير، والكيباه اليهودية (قبعة صغيرة يرتديه الرجال اليهود).

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