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صور: آثار دمار مخيم الكمونة بقذائف النظام السوري

6/5/2016

قتل أكثر من 30 مدنياً وأصيب العشرات في قصف لطائرات النظام السوري على مخيم الكمونة للنازحين بريف إدلب الشمالي قرب الحدود السورية التركية، أمس (الخميس) في مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة من المجازر التي ارتكبها النظام بحق المدنيين.

تأتي هذه التطورات بعد إعلان قيادة جيش النظام أن التهدئة المعلنة من قبل الولايات المتحدة وروسيا دخلت حيز التنفيذ بدءًا من الساعة الواحدة قبل فجر الخميس بالتوقيت المحلي لمدة 48 ساعة.

ويلجأ آلاف السوريين إلى مخيمات قرب الحدود السورية التركية هربا من قصف الطيران السوري والروسي، بعد تدمير منازلهم في معظم مدن سوريا.
 
 
 
 
 
 
 
المصدر : الجزيرة مباشر
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