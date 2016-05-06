صاروخ يطلق قمرا صناعيا في الفضاء ويهبط على سفينة في البحر

أظهر بث حي على الانترنت أن صاروخ فالكون 9 غير مأهول تابع لشركة سبيس إكس انطلق اليوم الجمعة من ولاية فلوريدا لوضع قمر صناعي في المدار قبل أن تعود مركبة دفع الصاروخ بعدها سريعا لتهبط على منصة في المحيط.

وكانت هذه ثاني محاولة هبوط ناجحة في المياه لشركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز (سبيس إكس) التي تعتزم تخفيض تكاليف عمليات الإطلاق بإعادة استخدام صواريخها.

وعبر إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس عن فرحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد هبوط المركبة.

وكانت سبيس إكس نجحت في الهبوط بصاروخ على منصة عائمة في أبريل/ نيسان بعد أربع محاولات فاشلة. وهبط صاروخ آخر من طراز فالكون 9 على منصة انطلاق على اليابسة في ديسمبر/ كانون الأول.

وقبل عملية الإطلاق التي تمت اليوم قللت سبيس إكس توقعاتها لفكرة العودة الناجحة للصاروخ.

وكان الصاروخ الذي انطلق اليوم الجمعة يحلق بمثلي سرعة الصاروخ الذي هبط الشهر الماضي حتى يستطيع أن ينقل قمرا صناعيا للبث التلفزيوني إلى مدار يبعد أكثر من 32200 كيلومتر عن مدار محطة الفضاء الدولية والتي تقع على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض.

وانطلق الصاروخ الذي يعادل طوله مبنى من 23 طابقا من منصة إطلاق قرب البحر في محطة كيب كنافيرال التابعة للقوات الجوية.

وحمل الصاروخ القمر الصناعي جيه.سي.سات-14 الذي تملكه شركة سكاي بيرفكت جيه سات كورب الإعلامية ومقرها طوكيو وهي عميلة جديدة لسبيس إكس.

وعملية الإطلاق التي تمت اليوم هي الرابعة من أكثر من 12 عملية تزمع سبيس إكس تنفيذها هذا العام.