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"شيبوب" صهر "بن علي" يطلب المصالحة في تونس

6/5/2016

سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي

طلب سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، المتورط في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ خلال فترة حكم بن علي (1987-2011)، رسميا الخميس "المصالحة" مع الدولة التونسية، حسبما أعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة تفعيل قانون "العدالة الانتقالية".

وسليم شيبوب (57 عاما) رجل اعمال ورئيس سابق لفريق "الترجي" أحد أعرق أندية كرة القدم في تونس، تلاحقه محاكم في قضايا فساد واستغلال نفوذ في عهد بن علي الذي حكم تونس من 1987 الى 2011.

ويجيز قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه البرلمان التونسي في كانون الاول/ديسمبر 2013 وأحدثت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية)، وقف التتبعات القضائية ضد المتورطين في "الاعتداء على المال العام" (في عهد بن علي) شرط "اعتراف" مكتوب و"اعتذار صريح" وإرجاع الاموال المنهوبة الى الدولة..

وأوردت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان ان "المكلف العام بنزاعات الدولة" لدى وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ابرم الخميس "أول اتفاقية تحكيم ومصالحة" مع سليم شيبوب "بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقا لقانون العدالة الانتقالية".

وأعلنت الهيئة "موافقة الدولة المبدئية على (قبول) طلبات التحكيم والمصالحة (من متورطين في الفساد) وتقديم طلبات تحكيم ومصالحة باسم الدولة كمتضررة في انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام، بداية من 15 مايو (أيار) 2016".

وكان سليم شيبوب غادر تونس إبان الثورة التي أطاحت بنظام بن علي يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011 وأقام نحو 4 سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد صدرت ضده مذكرة توقيف فور عودته إلى البلاد يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 من أجل قضايا فساد.    

وفي 12 يناير/كانون الثاني 2016، أفرج القضاء مؤقتا عن شيبوب بسبب انتهاء المدة القانونية القصوى للتوقيف والمحددة بـ14 شهرا.

وتتمثل مهام هيئة الحقيقة والكرامة في "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من الأول من تموز/يوليو 1955 (أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي) إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم" وفق قانون العدالة الانتقالية الذي حدد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة.

وكان فساد عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي أحد الأسباب الرئيسية لثورة 2011.

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