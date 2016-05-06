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شاهد: "كوالا" صغير يشق طريقه إلى النجومية على مواقع التواصل

6/5/2016

بدأ أول حيوان كوالا يولد في حديقة حيوانات أستراليا هذا الموسم استكشاف محيطه الجديد لتجتذب خطواته الأولى خارج كيس أمه أكثر من 100 ألف مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولد صغير الكوالا الذي لم يطلق عليه اسم بعد قبل نحو ستة أشهر وكانت هذه أول مغامرة يقوم بها خارج كيس أمه وهو ضمن 13 كوالا آخرين ولدوا في حديقة الحيوان هذا الموسم.

ويعرض فيديو مدته دقيقتان صغير الكوالا وهو يداعب أمه آش ويحاول أن يقضم غصن شجرة قبل أن يعود إلى كيسها. وشوهد الفيديو 104 آلاف مرة منذ أن نشرته حديقة الحيوان على فيسبوك يوم 27 أبريل/ نيسان.

وسيبقى صغير الكوالا مع أمه لمدة عام على الأقل كي يتعلم المهارات الأساسية مثل القفز قبل أن يعتمد على نفسه.

ودائما يحظى نشاط الكوالا باهتمام واسع. وتقول حديقة حيوانات أستراليا في كوينزلاند إن سياحة الكوالا تحقق لأستراليا 2.49 مليار دولار سنويا.

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