شاهد: قوات النظام تقتحم سجن حماة المركزي

اقتحمت قوات تابعة للنظام السوري سجن حماة المركزي، واستخدمت القوات قنابل الغاز ما تسبب في اختناق العشرات من النزلاء.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أرسلت تعزيزات أمنية إضافية إلى داخل أسوار سجن حماة المركزي، استعدادا لاقتحام السجن وإنهاء حالة العصيان التي ينفذها السجناء، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وينفذ نحو 800 سجين ومعتقل داخل السجن عصيانا منذ مطلع الشهر الحالي بدأ وفق المرصد وناشطين، إثر محاولة إدارة السجن نقل بعض السجناء إلى سجن صيدنايا العسكري في ريف دمشق، حيث نفذت مؤخرا العديد من الإعدامات بحق موقوفين، بالإضافة إلى تأخير محاكمة عدد كبير من المعتقلين.

وأفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا في بيان الخميس بأن العصيان جاء "احتجاجا على عزم النظام تنفيذ حكم الإعدام بحق العشرات" من السجناء، مشيرة إلى تعزيزات أمنية خلال الساعات الماضية حول السجن.

وتمكن السجناء من احتجاز نحو عشرة عناصر من حراس السجن في اليوم الأول من العصيان، وأجبروا إدارة السجن بحسب المرصد على الإفراج عن 46 سجيناً على الأقل ونقل عدد منهم إلى مناطق في الشمال السوري.

وفشلت محاولة سابقة لقوات النظام باقتحام السجن الذي تحاصره بشكل محكم وتستمر منذ مطلع الأسبوع بقطع الكهرباء والماء عنه. وسمحت إدارة السجن الجمعة بإدخال الطعام بعدما كانت منعت ذلك في الأيام الماضية، وفق عبد الرحمن.

وتثير التعزيزات الأمنية والعسكرية مخاوف الناشطين وقوى المعارضة والمجتمع الدولي من اقتحام السجن.

ويقدر المرصد السوري وجود أكثر من مئتي ألف شخص ما بين معتقلين في سجون النظام ومفقودين منذ العام 2011.

وتفيد تقديرات أن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي قتلوا جراء التعذيب داخل السجون، وثق المرصد 14 ألف حالة منهم على الأقل.