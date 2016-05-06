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شاهد: فيلة شهيرة تتقاعد بعد عقود من الاستعراض بأمريكا

6/5/2016

وصل أحد عشر فيلا أسيويا إلى مركز حماية الأفيال التابع لإحدى فرق السيرك في الولايات المتحدة الأمريكية ‘رينغلينغ بروس برانوم آند بيلي’.

وقدمت الفيلة العرض الأخير لها قبل إحالتها إلى التقاعد، قبل عامين من الموعد المقرر لذلك.

وبعد احتجاجات استمرت لعقود من قبل ناشطي حقوق الحيوان، أعلنت الفرقة المشغلة للسيرك ‘فيلد انترتينمنت’ في آذار/مارس العام الماضي، أنها سوف توقف عروض الأفيال بحلول العام 2018.

ولكن في وقت سابق هذا العام، قالت فرقة ‘فيلد’ إنه سوف يتم نقل الأفيال بحلول أيار/مايو، إلى مركز حماية الأفيال التابع للفرقة في ولاية فلوريدا.

وتتراوح أعمار هذه الأفيال بين 6-48 عاما، حسبما ذكرت صحيفة ‘يو إس إيه توداي’ الأمريكية وأضافت الصحيفة أن مجموعة الأفيال المتجولة كانت تقدم ألف عرض سنويا في 80 مدينة.

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