شاهد: عجوز بمخيم الكمونة يصرخ برسالة "تحرق القلوب"

بصراخ يعتصر القلوب، وقف هذا العجوز السوري وسط مخيم الكمونة المحترق المنكوب يكرر بأعلى صوته وبصرخاته المتتالية الممزوجة بمرارة الألم "وين الإسلام؟"،ووجه السباب لبشار الأسد وحسن نصر الله وإيران وروسيا الذين تسببوا في قتل النساء والأطفال.

وتساءل العجوز صارخاً – خلال مقطع مصور نشرته شبكة شام على صفحتها بفيسبوك -"ما ذنب هؤلاء الأطفال والنساء ليموتوا؟ لماذا تقتلوهم أيها الكلاب المجرمون؟" وكرر الرجل "وين الإسلام؟ وين دول العالم؟ كلهم كذابين.. كلكم كذابين".

وأكد العجوز أن قصف النظام على المخيم الواقع بريف إدلب الشمالي تسبب في مقتل أكثر من 70 شخصا وعلى الرغم من أن الرجل وأسرته لم يصبهم أي أذى لكنه صرخ بأعلى صوته "هادول أهلي وناسي" في إشارة إلى قتلى المخيم.

وأشار العجوز بيده إلى آثار الدمار وجثة مغطاة، وصرخ "شوفوا ما عملوه المجرمين الحرامية القتالين نصر الله وإيران وروسيا وبشار، وين الإسلام؟ وين وعود العالم الكذابين؟".