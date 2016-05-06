البث الحي
منوعات

شاهد: حرائق ضخمة تدفع مقاطعة كندية لإعلان الطوارئ

6/5/2016

أعلنت مقاطعة ألبرتا غربي كندا حالة الطوارئ ردا على النيران الضخمة التي أجبرتها على إجلاء مدينة فورت مكموري.

 

وقالت حكومة مقاطعة ألبرتا، التي أعلنت حالة الطوارئ، إن أكثر من 1100 رجل إطفاء و145 مروحية و138 معدة ثقيلة و22 طائرة إطفاء شاركت في العمليات، لكن تشاد موريسون، مدير قسم الوقاية من الحرائق في مقاطعة ألبرتا، قال إننا بحاجة إلى سقوط الأمطار.

 

وقال موريسون: "دعوني أكن واضحاً: طائرات الإطفاء لن تتمكن من وقف النيران. ستتواصل (الحرائق) في ظل الجفاف الراهن لحين سقوط الأمطار الغزيرة".

 

وواصلت النيران الانتشار، لكنها بدأت في التحرك بعيداً عن فورت مكموري وبدأ معدل انتشارها في التراجع.

 

ولا يتوقع سقوط الأمطار في المناطق المحيطة بفورت مكموري حتى مساء السبت، حيث تصل نسب التوقعات بسقوط المطر 40%.

المزيد من منوعات

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور بسبب كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)
الأكثر قراءة

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

"العواقب ستكون مدمرة".. منظمات تطالب ماكرون بالضغط على السيسي

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون(رويترز)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)