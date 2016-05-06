شاهد: حرائق ضخمة تدفع مقاطعة كندية لإعلان الطوارئ

أعلنت مقاطعة ألبرتا غربي كندا حالة الطوارئ ردا على النيران الضخمة التي أجبرتها على إجلاء مدينة فورت مكموري.

وقالت حكومة مقاطعة ألبرتا، التي أعلنت حالة الطوارئ، إن أكثر من 1100 رجل إطفاء و145 مروحية و138 معدة ثقيلة و22 طائرة إطفاء شاركت في العمليات، لكن تشاد موريسون، مدير قسم الوقاية من الحرائق في مقاطعة ألبرتا، قال إننا بحاجة إلى سقوط الأمطار.

وقال موريسون: "دعوني أكن واضحاً: طائرات الإطفاء لن تتمكن من وقف النيران. ستتواصل (الحرائق) في ظل الجفاف الراهن لحين سقوط الأمطار الغزيرة".

وواصلت النيران الانتشار، لكنها بدأت في التحرك بعيداً عن فورت مكموري وبدأ معدل انتشارها في التراجع.

ولا يتوقع سقوط الأمطار في المناطق المحيطة بفورت مكموري حتى مساء السبت، حيث تصل نسب التوقعات بسقوط المطر 40%.