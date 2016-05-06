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شاهد: جرحى مخيم الكمونة يصرخون من قلب المجزرة

6/5/2016

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً جديداً لعدد من جرحى مخيم الكمونة بريف إدلب الشمالي والذي استهدفه النظام السوري أمس (الخميس) وهم ينتحبون.

ويظهر الفيديو الجرحى السوريين وهم يصرخون من شدة الألم وكثرة الجراح والدماء، يصرخون على جراحهم وموتاهم ووطنهم، وتظهر عليهم آثار القصف والدماء وهم على متن إحدى العربات المكشوفة وسط المخيم المدمر.

وكان أكثر من ثلاثين شخصاً -بينهم نساء وأطفال- قتلوا وأصيب عشرات آخرون في غارات جوية على مخيم الكمونة للنازحين شمالي سوريا قرب الحدود التركية أمس (الخميس) في مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة من المجازر التي ارتكبها النظام بحق المدنيين.

كما تعرضت مناطق واسعة في حلب وريفها لقصف من قوات النظام بعد ساعات من إعلان الهدنة، بينما قتل خمسة أشخاص وجرح آخرون جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارتهم في جرود سرغايا بريف دمشق.

ويلجأ آلاف السوريين إلى مخيمات قرب الحدود السورية التركية هربا من قصف الطيران السوري والروسي، بعد تدمير منازلهم في معظم مدن سوريا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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