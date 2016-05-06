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شاهد: ثلاثية رائعة تصعد بإشبيليه لنهائي يوروبا ليغ

5/5/2016

صعد فريق إشبيلية الإسباني  إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)  الخميس عقب اجتيازه فريق شاختار دونتسيك الأوكراني على الترتيب في المربع الذهبي للمسابقة.

وواصل إشبيلية حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في العامين الماضيين عقب فوزه 3 / 1 على شاختار دونتسيك بملعب رامون سانشيز  بيثخوان.

وافتتح كيفن جامييرو التسجيل مبكرا لإشبيلية في الدقيقة التاسعة، قبل أن  يدرك إدواردو التعادل لشاختار في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول  بالتعادل بهدف لكل فريق.       

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما واصل جامييرو تألقه عقب تسجيله  الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 47، فيما تكفل ماريانو بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 59.   

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين يوم الخميس الماضي قد انتهى  بالتعادل 2/2، ليفوز الفريق الأسباني 5 / 3 في مجموع المباراتين ويحجز  بطاقة التأهل للنهائي.

وسجل إشبيلية، المتوج باللقب أعوام 2006 و2007 و2014 و2015، بتلك النتيجة ظهوره الخامس في المباراة النهائية للبطولة خلال آخر 11 موسما.       

ويسعى الفريق الأندلسي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، لكتابة التاريخ من خلال احتفاظه باللقب للعام الثالث على التوالي لأول  مرة في تاريخ المسابقة.

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